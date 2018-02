Sócrates sofre derrota, juiz mantém-se no cargo

Carlos Alexandre, juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, não será afastado do processo ‘Operação Marquês’, de acordo com uma decisão tornada pública, nesta sexta-feira, por parte do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que rejeitou um recurso apresentado pela defesa de José Sócrates.

De acordo com uma decisão a que a agência Lusa teve acesso, a defesa do antigo primeiro-ministro pretendia o afastamento do juiz por alegar incompetência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e também por caducidade do exercício da ação penal.

A Lusa revela ainda que foi considerado invalido o processo por violações da publicidade interna e do segredo externo.

O TRL não deu ainda seguimento a um pedido para que fosse considerado nulo o interrogatório complementar de Sócrates a 13 de março 2017.

