EUA Socorro travado pela falta de grua (com vídeo) Por

O peso da ponte pedonal que colapsou, junto à Universidade da Flórida (EUA), está a bloquear os trabalhos de resgate, uma vez que as equipas de emergência não conseguem chegar às vítimas.

Os socorristas aguardam agora pela chegada (e montagem) de uma grua que possa levantar os bocados maiores de betão.

Recorde-se que, no conjunto, as placas de betão que formavam o tabuleiro da ponte – concluído no passado sábado – pesavam cerca de 950 toneladas.

O peso dos escombros deixou várias viaturas soterradas, algumas delas esmagadas.

As equipas de emergência resgataram as poucas vítimas às quais conseguiram ter acesso, transportadas de imediato para os hospitais mais próximos.

Os trabalhos de remoção dos destroços devem prolongar-se por dias, pelo que a prioridade será identificar a presumível localização das vítimas, de forma a tentar resgatá-las.

Embora o tabuleiro tivesse ficado pronto no passado sábado, as obras de construção da ponte deveriam prolongar-se até 2019.

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar