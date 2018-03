Nas Notícias Sobe número de mortos em queda de helicóptero em Nova Iorque Por

Numa nova atualização do acidente de um helicóptero, que caiu ao rio, em Nova Iorque, as autoridades revelam que os três feridos acabaram por não resistir e faleceram. Sobe assim para cinco o número de vítimas mortais de um acidente onde só o piloto se salvou.

O helicóptero despenhou-se em em East River e, inicialmente, duas pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade, tendo o piloto sido salvo.

Agora, a polícia revela que as três pessoas que ficaram feridas (viajavam seis no interior do aparelho) não resistiram aos ferimentos e acabaram por morrer.

Das seis pessoas apenas o piloto se conseguiu salvador.

A imprensa norte-americana explica que este soltou-se e foi resgatado por uma embarcação, depois do heli ter embatido na água.

Veja o momento em que o aparelho bate na água:

