“Só um ato de perfeita loucura constituiria Centeno arguido”, defende Sousa Tavares

No seu espaço de comentário habitual, na SIC, Miguel Sousa Tavares criticou a forma como a notícia do alegado crime de Mário Centeno foi dada, bem como todo o seguimento do processo. “Só um ato de perfeita loucura o constituiria arguido”, defende.

Miguel Sousa Tavares considera que “um crime de jornalismo” a forma como a notícia foi dada e reproduzida “sem verificação” dos moldes da isenção de IMI em causa, e que instalou a polémica em torno de Mário Centeno.

Inicialmente foram noticiadas as buscas ao gabinete do ministro das Finanças, que mais tarde foram relacionadas com o crime de recebimento indevido de vantagem, aludindo a um pedido de isenção de IMI por parte de Luís Filipe Vieira. Por sua vez, o presidente do Benfica teria oferecido bilhetes a Mário Centeno.

Sousa Tavares defende que “neste caso havia lugar à isenção de IMI, por isso, não existe crime nenhum por parte do ministro das Finanças”.

“É inteiramente ridículo achar que um ministro se vendia por dois bilhetes para ir ao futebol”, considera.

A figura de Mário Centeno já saiu prejudicada de toda a polémica “lamentável e lastimável”, sustenta Sousa Tavares.

No entanto, o comentador tece também críticas às autoridades, afirmando que “não faz sentido” que tanto o Ministério Público como a Polícia Judiciária tenham “alimentado esta polémica deixando transparecer para a imprensa que havia feito buscas no gabinete do ministro sem explicar porquê e sem explicar que, de facto, não havia razão nenhuma para haver investigação criminal ao ministro”.

“Se os dados são estes, se as suspeitas são estas não é possível constitui-lo arguido. Só um ato de perfeita loucura o constituiria arguido”, refere.

A terminar, Sousa Tavares refere que “qualquer dia não há ninguém no seu perfeito juízo que queira governar este país”, referindo ainda que este caso é “completamente diferente” daquele que resultou na demissão dos três secretários de Estado que receberam bilhetes, por parte da Galp, para irem assistir a jogos do Euro’2016.

