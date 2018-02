Fórmula 1 Só a meteorologia atrapalhou Kimi Raikkonen Por

Para Kimi Raikkonen o começo dos preparativos para a nova temporada de Fórmula 1, em Barcelona, só apresentou um problema; as baixas temperaturas.

Na opinião do finlandês, que iniciou o desenvolvimento do novo Ferrari SF71 H, só o clima que se fez sentir no Circuito da Catalunha obstou para que o primeiro dia de ensaios não fosse perfeito: “O único e verdadeiro probema foi a meteorologia. As minhas primeiras impressões com o carro são boas, mas ainda é muito cedo para o mínimo julgamento, sobretudo com estas condições. Os pneus Pirelli não foram criados para ‘trabalhar’ a apenas oito graus: Isso não foi fácil para ninguém. Tal como os outros, o nosso objetivo nada teve a ver com a ‘caça aos tempos’”.

Os tempos por volta traduziram essas baixas temperaturas, pelo que o opção foi colocar o foco noutros aspetos que não a performance do novo monolugar de Maranello. “Contentamo-nos em apenas rodar, mudar algumas pequenas coisas, de modo a melhor compreender o monolugar, que parece não ter defeitos. Contudo é preciso testar e acumular mais quilómetros”, refere Raikkonen, que não se queixou do halo, garantindo que o dispositivo não faz qualquer diferença na forma como conduz o carro.