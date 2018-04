Nas Notícias “Só CDS e PSD é que ainda falam em época de incêndios”, provoca Eduardo Cabrita Por

O ministro da Administração Interna foi ao Parlamento prometer que “acabou” a época de incêndios. “Só o CDS e o PSD é que ainda falam em época de incêndios”, provocou Eduardo Cabrita.

Perante os deputados, o governante salientou que o dispositivo de combate ao fogo não será organizado em função da época do ano, com os meios, “como nunca existiram”, a ficarem agora “disponíveis todo o ano”.

“Acabou. Os incêndios e a segurança são uma prioridade todo o ano”, insistiu.

No debate sobre “a preparação da próxima época de incêndios”, solicitado pelo CDS, o ministro não desperdiçou a oportunidade de criticar a direita.

“Só o CDS e o PSD é que ainda falam em época de incêndios”, afirmou Eduardo Cabrita.

As declarações do responsável pela tutela não convenceram a direita, com Telmo Correia (CDS) e Duarte Marques (PSD) a insistirem que o ministro não apresentou números sobre os meios disponíveis.

Como resposta, Eduardo Cabrita avnaçou que, “até ao final do ano”, estarão disponíveis “79 novas equipas profissionais de bombeiros”, com um total de “1300 bombeiros profissionais apoiados pelo Estado”.

Até ao final de 2018, Portugal terá “300 equipas profissionais de bombeiros”, garantiu o ministro.

