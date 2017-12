Nas Notícias SNS deixará de ter salgados e doces à venda Por

Os hospitais e as outras unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão ser proibidos de ter à venda salgados e doces. O despacho do Governo, hoje publicado em Diário da República, refere ainda que os espaços concessionados não poderão vender refrigerantes nem refeições rápidas.

Aperta-se a luta contra o sal e o açúcar. Até 30 de junho de 2018, as unidades do SNS terão de ‘despachar’ todos os salgados, doces, produtos de charcutaria, refrigerantes e sandes com molhos, cuja venda passa a ser proibida após essa data.

O despacho do Governo proíbe também os concessionários de espaços de restauração em unidades do SNS de venderem ou publicitarem refeições rápidas (como hambúrgueres, cachorros quentes, pizzas e lasanhas) e refrigerantes.

A lei descrimina os vários limites que, sendo ultrapassados, tornam aplicável a proibição de venda. É o caso das bolachas ou dos biscoitos com mais de 20 gramas de açúcar por cada 100 gramas de produto e dos chocolates com embalagens superiores a 50 gramas.

Molhos como maionese, ketchup e mostarda também ficam banidos dos espaços de restauração.

Proibidas de vender salgados ou doces, as unidades do SNS passarão a ser obrigadas, em contrapartida, a disponibilizar gratuitamente água potável. Vão poder, ainda assim, vender água em garrafa.

Entre os produtos que podem ser vendidos encontram-se o leite (meio-gordo ou magro), os iogurtes (também do tipo meio-gordo ou magro), queijos (curados ou frescos), sumos de fruta ou de vegetais e bebidas contenham pelo menos 50 por cento de fruta ou hortícolas.

O despacho, assinado por Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, entra amanhã em vigor, mas concede um período de adaptação até 30 de junho de 2018.

