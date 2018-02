Mundo Sismo em Taiwan: Balanço atualizado aponta para quatro mortos Por

O sismo que ontem se registou em Taiwan fez pelo menos quatro mortos, 225 feridos e 145 desaparecidos, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades.

O abalo, de intensidade 6.4, fez ruir vários edifícios, pelo que é de esperar uma subida acentuada do número de vítimas mortais.

No hotel Marshal, em Hualien, o abatimento do piso térreo devido ao tremor provocou a morte de um funcionário, estando em curso as operações de socorro para resgatar várias pessoas presas nos escombros.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar