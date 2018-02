Mundo Sismo de magnitude 6 no México Por

O México foi hoje atingido por um tremor de terra com magnitude 6 na escala de Richter. Na sexta-feira, um outro sismo chegou aos 7.2 de magnitude.

O abalo de sexta-feira, que teve mais de 150 réplicas, não provocou vítimas. No entanto, o medo manteve-se entre a população, que hoje acordou sobressaltada com novo sismo.

A terra tremeu às 00h57 (mais seis horas em Portugal continental), obrigando muitas pessoas a fugirem para a rua vestindo apenas a roupa com que dormiam.

De acordo com o Serviço Sismológico Nacional, o epicentro foi registado a a 40 quilómetros a este de Pinotepa Nacional, no estado de Oxaca, e a 10 quilómetros de profundidade.

Enrique Peña Nieto, o Presidente do México, anunciou que a Proteção Civil ativou os protocolos específicos e tem estado em contacto permanente com as autoridades locais.

No ano passado, em setembro, uma série de sismos no México provocou 471 mortos.

