Sismo de magnitude 4,3 registado nos Açores

Um sismo de 4,3 de magnitude na escala de Richter foi registado, esta sexta-feira, nos Açores. Não há registos de danos pessoais ou materiais.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo aconteceu às 18h43 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores.

O IPMA, citado pela agência Lusa, refere que o “epicentro localizou-se a 25 quilómetros a oeste-noroeste de Ginetes, São Miguel”, acrescentando que foi sentido na região de Mosteiros, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca.

Até ao momento não há registos de danos materiais ou pessoais, refere a mesma fonte.

