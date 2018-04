Local Sismo de magnitude 2,1 em São Miguel Por

Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi registado na manhã desta segunda-feira, na ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores. Segundo avança a Proteção Civil local, o pequeno sismo não provocou danos.

De acordo com um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o sismo foi registado às 7h18 locais e teve epicentro a seis quilómetros a sul/sueste de São Brás, no concelho da Ribeira Grande.

A mesma nota dá conta de que o sismo atingiu uma magnitude de 2,1 pontos na escala de Richter, sendo considerado um evento “muito pequeno”.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores continua a fazer um acompanhamento da atividade sísmica naquela zona.

Segundo avança a agência Lusa, que cita fonte da Proteção Civil dos Açores, não há qualquer registo de dano material.

