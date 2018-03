Local Sismo de 2,0 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel Por

Um sismo de 2,0 na escala de Richter foi hoje registado e sentido na ilha de São Miguel, nos Açores, às 12:29 (hora local, menos uma que em Lisboa), adiantou a Proteção Civil.

O epicentro do sismo situou-se a “cerca de dois quilómetros a oeste da Povoação”, na ilha de São Miguel, e “foi sentido com intensidade máxima III/IV na Escala de Mercalli Modificada na Povoação e na Ribeira Quente e com intensidade III nas Furnas”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção como não acender fósforos ou isqueiros, “pois pode haver fugas de gás”, ou a limpeza “urgente de produtos inflamáveis que se tenham derramado”, e alertou para a possibilidade de ocorrência de “réplicas”.

