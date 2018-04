Mundo “Síria? Crianças de 5 anos nem sabem o que é fruta”, dizem organizações humanitárias Por

É uma declaração tocante, quase como se de um ‘murro no estômago’ se tratasse, de uma realidade que de tão simples que parece nem dá para acreditar. Um representante de uma organização humanitária síria assumiu com todas as letras e palavras que as crianças de 5 anos, naquele país, “nem sabem o que é uma peça de fruta”.

Ahmad Youssef é professor de Matemática mas as contas, por estes tempos são outras, e este voluntário tem vindo a dedicar-se à ajuda aos povos deslocados por via do conflito sírio.

O sangue, as mortes, os ataques e o clima de guerra deixam-lhe marcas mas há outras coisas que não lhe saem da cabeça.

“Crianças que não sabiam sequer o que é uma bola ou fruta”, lamentou este voluntário da organização ‘Capacetes Brancos da Síria’.

Em declarações à TSF, Ahmad Youssef fala do que viveu e sentiu há poucos dias atrás em Idlib, onde têm chegado refugiados de Douma e Gouta Oriental.

“Acho que isto deixa cicatrizes a qualquer pessoa.”

Youssef lembra o episódio de uma criança que falava em “pepino amarelo”, porque “não sabia o que era uma banana”.

“Deixa-nos a chorar lágrimas de sangue por ver tanta atrocidade”.

O conflito na Síria dura há vários anos com a escalada de violência a aumentar na medida em que os anos vão passando.

Atualmente, o conflito na Síria não é apenas entre os apoiantes do regime de Bashar al-Assad e os que são contra, assumindo contornos internacionais com a Rússia e os EUA ‘à cabeça’ com ataques em território sírio.

