SIC ‘tira’ Benfica da classificação e duplica Sporting

Um lapso num oráculo da SIC Notícias tem dado que falar nas redes sociais, tudo porque o Benfica não aparece na classificação do campeonato e o Sporting aparece… duas vezes.

Quanto fenómenos destes acontecem, as redes sociais não costumam perdoar.

E é isso que tem acontecido, nas últimas horas, por causa de um oráculo errado do canal de notícias da estação de Carnaxide.

Numa altura da Liga portuguesa em que os dois rivais de Lisboa seguem empatados na vice-liderança da tabela, a SIC Notícias partilhou uma classificação que tem merecido vários reparos nas redes sociais, visto que o clube da Luz ‘desapareceu’ e o Sporting foi… duplicado.

José Martinho, responsável pelos conteúdos do site do Benfica, já veio a público reagir com algum humor a este episódio.

“Da série ‘o Benfica não é deste campeonato'”, escreveu o antigo jornalista da Sport TV que agora também é comentador na Benfica TV.

A verdade é que este lapso tem gerado várias reações e comentários.

“O Sporting por essa tabela vai em primeiro destacadíssimo. Em 63 pontos possíveis tem 100, isso sim é verdade desportiva, nem um Fórmula 1 os apanha”, “Será que já mudámos para a Premier League”, entre outros, são alguns dos comentários que se podem encontrar em mais um lapso viral nas redes sociais.

