Shanghai SIPG perde no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática

O Shanghai SIPG, do treinador português Vítor Pereira, sofreu hoje a primeira derrota da temporada, ao perder fora com o Melbourne Victory, por 2-1, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática de futebol.

O conjunto chinês, que independentemente do resultado na Austrália tinha já assegurado a primeira posição do grupo F da prova, vai disputar os oitavos de final com os japoneses do Kashima Antiers, com jogos a 08 e 15 de maio.

O australiano Pierce Warning colocou o Melbourne em vantagem aos 40 minutos, o chinês Lin Chuangyi empatou para o Shanghai SIPG aos 45, mas o neozelandês Jai Ingham sentenciou o encontro aos 68 a favor da equipa de Melbourne.

A derrota em Melbourne interrompe um ciclo de 14 jogos sem perder da equipa de Vítor Pereira, que ainda recorreu ao brasileiro Hulk, que já representou o FC Porto, na segunda parte.

A última derrota do conjunto de Xangai tinha acontecido em 19 de novembro de 2017, ainda com André Villas-Boas no comando técnico.

O Shanghai SIPG terminou o grupo F na primeira posição, com 11 pontos, seguido dos sul-coreanos do Ulsan, com nove, que vão defrontar nos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática os compatriotas do Suwon Bluewings.