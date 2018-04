Desporto Sete surfistas portugueses na quarta ronda do Pro Santa Cruz Por

Pedro Coelho, Tomás Fernandes, Luís Perloiro e Pedro Henrique qualificaram-se hoje para a quarta ronda do Pro Santa Cruz, do circuito mundial de qualificação de surf, na qual já estavam Frederico Morais, Miguel Blanco e Afonso Antunes.

Na Praia da Física, no concelho de Torres Vedras, Pedro Coelho e Tomás Fernandes venceram os seus ‘heats’ na terceira ronda, enquanto Luís Perloiro e Pedro Henrique avançaram com o segundo lugar, enquanto Eduardo Fernandes, Jacome Correia, Nic von Rupp e Robertson Gonçalves foram hoje eliminados.

Frederico Morais, o único português no circuito principal, Miguel Blanco e Afonso Antunes entraram diretamente para a quarta ronda, tal como o japonês Kanoa Igarashi e o francês Joan Duru, que também integram a elite da modalidade.

O Pro Santa Cruz (3.000 pontos), cujo período de espera decorre até domingo, é uma das três provas do calendário do circuito de qualificação que se realizam em Portugal, depois do Caparica Pro (1.000) e antes de uma terceira também nas ondas lusas (10.000), provavelmente em setembro.