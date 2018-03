EUA Sete anos de prisão para farmacêutico mais odiado do mundo Por

Em 2015, Martin Shkreli aumentou em 5000 por cento o preço de um medicamento fundamental para seropositivos e grávidas. Dois anos e meio depois, é condenado a sete anos de prisão.

Recuemos num instante a setembro de 2015. Martin Shkreli, CEO da Turing Pharmaceuticals, fez passar o preço do Daraprim, um fármaco para tratar a toxoplasmose, de 12 euros para os 671 euros, tornando-se no “farmacêutico mais odiado do mundo”.

As redes sociais trataram de enxovalhar o empresário, mas a verdade é que a farmacêutica continuou a faturar.

Só que a fama tem um preço e os investidores da MSMB Capital, a gestora de fundos que Martin Shkreli deixou quando comprou a Turing Pharmaceuticals, mandaram investigar as contas da empresa.

Em agosto de 2017, o “farmacêutico mais odiado do mundo” foi condenado por fraude, tendo lesado os investidores da MSMB Capital em quase nove milhões de euros.

Hoje, passado meio ano, foi finalmente conhecida a sentença.

Martin Shkreli, que apelou à “misericórdia” do juiz, foi condenado a sete anos de prisão.

“Eu acabei com Martin Shkreli com as minhas próprias ações vergonhosas e indignas”, lamentou o próprio, antes da leitura da sentença.

