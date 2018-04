Ásia Serviços de Saúde de Macau anunciam conclusão de projeto de segundo hospital público Por

Os Serviços de Saúde de Macau anunciaram, na terça–feira, a conclusão do projeto para o segundo hospital público de Macau, uma infraestrutura planeada em 2009.

O Hospital Geral do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas vai ter cerca de 1.100 camas e instalações especializadas em Medicina Nuclear, Centro de Radioterapia e Centro de Transplantes, de acordo com um comunicado.

Os Serviços de Saúde indicaram ter enviado, no início de março último, os documentos relativos à planta e listagem das obras necessárias ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas (GDI), entidade a partir de agora responsável pelo concurso público e construção da obra.

A “conceção de um complexo hospitalar geral é complicada e o impacto que este gera tem reflexos profundos no futuro funcionamento do hospital”, referiu-se na mesma nota.

Em dezembro, na Assembleia Legislativa, a deputada Song Peng Kei afirmou já terem sido despendidos “cerca de dois mil milhões de patacas (211,7 milhões de euros)” com a construção do futuro hospital das ilhas.

O segundo hospital público de Macau vai ser construído na zona do Cotai, entre as ilhas da Taipa e de Coloane. O outro hospital público do território é o Centro Hospitalar Conde de São Januário, situado na península de Macau.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar