Serrão: “Se perder com FC Porto, depois até pode marcar 500 golos aos 99 minutos”

Manuel Serrão, adepto dos dragões, próximo adversário do Sporting, revela que “como adepto do FC Porto” está “muito contente” que Gelson Martins não vá jogar e assume que, se o leão perder na Invicta, fica afastado do título e daí em diante até pode marcar… “500 golos aos 99 minutos que nunca mais vai lá”. Veja o vídeo.

Ao comentar a expulsão que tira Gelson do clássico, Manuel Serrão aproveitou para esclarecer a opinião que tem sobre a luta pelo título no que toca ao Sporting.

“Se o Bas Dost não jogar lá vai o Jesus dizer que só tinha 50 por cento da equipa. Aquela história. Como aqui já disse e repito, se o FC Porto ganhar, o Sporting fica afastado do título. Fica a nove pontos, oito mais o desempate”, salientou, dizendo que a equipa de Alvalade até podem marcar… “500 golos aos 99 minutos que nunca mais lá vai”.

Veja o vídeo:

Além de Serrão, o outros comentadores do programa ‘Prolongamento’, da TVI 24, também comentaram, nesta segunda-feira, a expulsão de Gelson Martins.

Pedro Guerra defendeu a atitude do jogador do Sporting, que mostrou “amizade” no meio da “selva” que se vive no futebol português, por estes tempos. Veja o vídeo.

O adepto do Benfica assume que Gelson tem uma “atenuante”, pois só pensou no amigo e mostrou “grandeza humana”.

Veja o vídeo:

Já José Pina, comendador afeto ao Sporting, explicou perceber que “é complicado” o que Gelson estará a passar, por ter o amigo Rúben Semedo detido, em Espanha.

“Percebo isso e esse lado eu não crucifico. Ele pode ter tido um apagão”, disse José Pina, explicando que “ele estava determinado a mostrar a camisola”.

Quanto ao facto de Gelson Martins falhar a deslocação ao Dragão, o sportinguista diz entender que o extremo é “um grande ativo” que estará ausente e poderá ter consequências.

Veja o vídeo:

Gelson, recorde-se, viu um segundo amarelo depois de mostrar uma mensagem de apoio ao amigo Rúben Semedo.

