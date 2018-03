Fórmula 1 Sergio Perez questiona agenda de Fernando Alonso Por

A decisão de Fernando Alonso disputar este ano as 24 Horas de Le Mans, ao mesmo tempo que prossegue a sua campanha na Fórmula 1, é errada no entender de Sergio Perez.

O mexicano da Force India apelida a agenda do espanhol da McLaren “impossível” de gerir. Isto apesar de em 2017 Alonso ter falhado o Grande Prémio do Mónaco para disputar as 500 Milhas de Indianápolis.

“É um programa demasiado ambicioso. Ocupados como estamos, não apenas com corridas mas também com o simulador e tudo o que temos para fazer, acho que é impossível de fazer. Tem de se encontrar o compromisso perfeito com o nosso calendário para se conseguir fazer, mas acho que não se pode fazer duas épocas de uma vez”, reiterou Perez em declarações ao jornal ‘El Mundo Deportivo’.

O piloto mexicano reforça a sua argumentação lembrando o que Fernando Alonso tem pela frente este ano no que se refere a Fórmula 1: “De momento temos 21 corridas, o que requere muito empenho, por isso nesta altura da minha carreira nem sequer consideraria fazer o que ele vai fazer”.