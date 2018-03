Desporto Sérgio Conceição: “Tivemos oportunidades, mas o empate aceita-se” Por

O resultado em Liverpool não desagradou ao treinador do FC Porto. “Em termos de oportunidades foi equilibrado. O empate aceita-se e foi justo”, afirmou Sérgio Conceição.

Tão importante como marcar era, no entender do técnico, não sofrer golos, em especial depois dos 0-5 no Dragão. E assim o nulo manteve-se até ao final do encontro, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

“Nós queríamos ganhar e tivemos oportunidades para fazer golo. Em termos de oportunidades foi equilibrado. O empate aceita-se e foi justo, mas o que queríamos era ser uma equipa compacta, coesa, até porque o Liverpool tem um poder ofensivo muito grande”, salientou.

“Foi um jogo equilibrado e competente por parte da minha equipa”, insistiu Sérgio Conceição.

Sem hipóteses na prova europeia, após a goleada sofrida na primeira mão, o FC Porto surgiu em Liverpool com algumas novidades.

“Tivemos a particularidade de lançar alguns jogadores e outros que não têm tanto ritmo competitivo”, acrescentou o treinador.

“Os erros pagam-se caro” e os dragões chegaram a esta segunda mão sem outro objetivo que não fosse corrigir a má imagem deixada há duas semanas.

“É pena este jogo de hoje não ser decisivo para a passagem das duas equipas”, lamentou Sérgio Conceição, já focado novamente nas provas nacionais.

“Queremos muito”ganhar a Liga, “mas faltam muitos pontos”, acrescentou: “É nisso que este grupo está focado e muito focado. Estamos preparados para mais uma das nove finais que nos faltam”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar