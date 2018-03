Desporto Sérgio Conceição: “Sporting não está fora da luta pelo título” Por

“O Sporting não está fora da luta pelo título. Aquilo que eu sinto é que vamos ter uma luta a três até ao fim”, afirmou Sérgio Conceição.

“Não temos no balneário nenhum quadro com os pontos que faltam, os que podemos fazer… Preparamos cada jogo sabendo que, à medida que se vai aproximando o fim do campeonato, todos os jogos são finais”, garantiu.

Em resposta às “oportunidades” do Sporting referidas por Jorge Jesus, o treinador portista elencou várias a favor dos dragões.

“Tivemos a do Marega sobre a linha de golo, tivemos as situações de transição”, lembrou Sérgio Conceição, admitindo que o FC Porto baixou as linhas nos últimos dez minutos.

“Entrou o Reyes para as situações de lançamentos, de bolas paradas”, explicou: “Podíamos ter saído com mais critério, mas isso também faz parte daquilo que é segurar uma vantagem”.

“O adversário teve uma dinâmica muito interessante, uma equipa competitiva”, elogiou ainda o treinador dos dragões.

“Não estou a contar histórias, a adornar ou a tentar inventar alguma coisa. Foi mais um passo, importante, perante um rival direto. Não é sinónimo de que acabou o campeonato, até porque o Benfica ganhando amanhã continua a cinco pontos. Vinte e sete pontos em disputa são muitos pontos, há jogos difíceis para as três equipas”, insistiu Sérgio Conceição.

Desafio a comentar o caso particular de Gonçalo Paciência, o treinador revelou que “podia ter feito um pouco mais, porque é um jogador tecnicamente muito interessante e, em termos físicos, é importante a segurar a bola”.

“O Gonçalo é um talento, um jovem que se continuar a evoluir pode ser também importante na nossa Seleção. Hoje deu o contributo à equipa, tive a oportunidade de falar com ele e disse-lhe que podia ter explorado uma outra situação”, concluiu.

