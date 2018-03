Desporto Sérgio Conceição lamenta “terrível eficácia” do Liverpool Por

Sérgio Conceição não quer facilitar no jogo de amanhã com o Liverpool, depois da goleada de 0-5 no Dragão. Há a “motivação” da Liga dos Campeões e a obrigação de “respeitar a história” do clube.

O FC Porto vai a Anfield Road já sem hipóteses de passar aos quartos de final da liga milionária, depois do Liverpool ter aplicado uma ‘mão cheia’ na primeira mão, mas com a obrigação de lutar pela vitória.

“Existe motivação por jogar os oitavos de final da ‘Champions’ e por trazer ao peito este símbolo e emblema, temos de respeitar a história do FC Porto”, insistiu o técnico dos dragões.

“Obviamente, as coisas estão extremamente difíceis, somos realistas, mas vamos dar o máximo para fazermos o que não fizemos no Dragão. Houve uma tremenda eficácia do adversário e houve momentos-chave em que nós poderíamos ter sido eficazes”, continuou.

Entre os adeptos portistas, a segunda mão da Liga dos Campeões devia ser gerida a pensar no campeonato, dada a impossibilidade de eliminar o Liverpool. Sérgio Conceição dá uma certa razão a essa teoria.

“Pensamos sempre jogo a jogo. Temos de ter atenção ao momento da equipa e o momento da época. Estamos num momento de decisões e que todos os jogos vão ser muito importantes. O nosso foco principal está no jogo de amanhã, mas tenho de olhar para o quadro médico e avaliar um bocadinho o que é a fadiga de alguns jogadores. Depois, ver o onze que me dá mais garantias”, afirmou.

Sérgio Conceição já escolheu “os jogadores que dão mais garantias”, mas mais não disse, guardando as surpresas para Liverpool.

O treinador foi ainda questionado sobre o alegado interesse de dois clubes italianos.

“Preferia conseguir alcançar o nosso grande objetivo”, vencer a Liga, “e ficar desempregado no final do ano do que ter esses clubes e não conseguir ganhar nada”, respondeu.

