Sérgio Conceição diz que nada está ganho e que falta o “sprint final”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que “ainda falta o ‘sprint’ final” na luta pelo título de campeão nacional de futebol e que os ‘dragões’ não podem cometer erros, sendo fundamental vencer na segunda-feira o Vitória de Setúbal.

O técnico dos ‘azuis e brancos’ mostrou-se consciente das dificuldades que a equipa vai ter até ao final da prova para manter o primeiro lugar, mas voltou a frisar que “o importante é chegar ao fim com, pelo menos, um ponto a mais do que o segundo classificado”.

Com menos um ponto do que o Benfica, que no sábado venceu o Estoril (2-1) e subiu provisoriamente ao primeiro lugar, o FC Porto defende a liderança no jogo de encerramento da 31.ª jornada da I Liga, Sérgio Conceição acredita que a equipa está preparada, mostrando-se conhecedor do futebol que os jogadores de José Couceiro poderão apresentar.

“Já no primeiro jogo com o Setúbal elogiei o trabalho do José Couceiro, dos jovens que tem à disponibilidade e continua na mesma linha. É um adversário difícil, que sabe o que quer. Com qualidade individual. O campeonato não é fácil e eles estão na luta pela permanência. Esperamos um jogo difícil, mas obviamente que temos de assumir responsabilidade de ganhar”, vincou o treinador portista em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição sublinhou ainda que a derrota em Alvalade, com o Sporting, que afastou o FC Porto da final da Taça de Portugal, já é passado e que, apesar do desaire, está satisfeito com o trabalho dos jogadores.

“O jogo para a Taça de Portugal faz parte do passado. Tivemos obviamente de analisar o que correu bem e mal. Muitas coisas correram bem. Talvez no último terço pudéssemos ter sido mais agressivos na finalização. Mas regra geral fomos melhores que o Sporting. Nos 180 fomos melhores. Agora já faz parte do passado. Mas estou muito satisfeito com os meus jogadores”, disse.

Questionado sobre o desempenho de Marega e se estaria surpreendido com o facto de este ser uma peça fundamental no futebol atual do FC Porto, Sérgio Conceição confessou que já segue o atleta há muito tempo e que, inclusive, já o quis quando treinava o Nantes.

“O Marega é o melhor marcador da equipa no campeonato. As pessoas não estavam habituadas, num clube grande, a ver o Marega ter sucesso. A mim não me surpreendeu. Quando estava no Nantes era um dos jogadores que eu queria. Adaptou-se bem, sentiu-se bem. Está a fazer um bom campeonato, assim como toda a equipa. É bem visível que a qualidade individual subiu um patamar, mas em todos os jogadores. Digo isso com vaidade. Mas ainda não acabou, falta este ‘sprint’ final”, lembrou.

Sérgio Conceição reforçou a ideia de que “o campeonato vai ser disputado até ao fim” e lembrou que o “importante é estar na frente pelo menos com um ponto mais que o segundo classificado”.

A partida com o Vitória de Setúbal, 14.º classificado, com 29 pontos, dois acima da linha de despromoção, realiza-se no Estádio do Dragão, a partir das 20:00 de segunda-feira.

