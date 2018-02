Sérgio Conceição deu o ‘clique’ no FC Porto, garante Herrera

Héctor Herrera assume que a chegada de Sérgio Conceição ao FC Porto foi o ‘clique’ que o emblema portista precisava. O mexicano diz mesmo que “o caráter” do técnico e a forma como dá confiança ao plantel têm sido “determinantes”.

“Os seus métodos de trabalho são simples, mas eficazes. Gosto muito da sua personalidade, do seu caráter. Isso é muito importante e era o que estava a faltar no clube”, explicou o capitão do FC Porto, em declarações à UEFA.

“As coisas estão a correr muito melhor com ele e isso também se deve ao caráter e à personalidade dos jogadores, em termos de entenderem realmente o que ele está a pedir e serem humildes o suficiente para fazer as coisas como ele pede”, revelou o médio.

Herrera falou ainda sobre o primeiro encontro que teve com Sérgio Conceição no clube.

“Para ser sincero, desde o primeiro contato que tive com o treinador, senti que ele confiava em mim e o quão honesto estava a ser comigo. Mesmo quando no início da época não estava a jogar, o nosso relacionamento foi o mesmo. Penso que é muito importante para um treinador saber transmitir a mensagem aos seus jogadores.”

