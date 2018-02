Sérgio Conceição confia na passagem frente ao Liverpool

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, abordou o encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, e mostrou-se confiante na passagem à próxima fase, desvalorizando a diferença de orçamentos entre os dois clubes.

Na antevisão do encontro que marca o regresso da Liga dos Campeões para o FC Porto, Sérgio Conceição elogiou a equipa inglesa, mas mostrou-se confiante na passagem à próxima fase.

“O Liverpool é o segundo melhor ataque e a sexta melhor defesa da Premier League e na Champions foi o segundo melhor ataque da fase de grupos. É uma equipa boa e consistente, mas, como todas, também tem pontos fragéis. Muitas vezes, a base da vitória tem a ver com a consistência defensiva da equipa: se não sofrermos golos, estamos mais perto de ganhar. Os jogadores dão-me confiança para pensar que podemos passar esta eliminatória”, referiu.

O técnico português mostrou-se conhecedor da realidade do clube inglês que, apesar da perda de Coutinho, investiu 85 milhões de euros no eixo da defesa, com a contratação de Virgil Van Dijk.

“Não olhamos para os orçamentos. Semanalmente também não falo do orçamento do FC Porto em relação às outras equipas em Portugal”, afirmou.

Sérgio Conceição confirmou o regresso de Marcano à convocatória, mas admitiu que Danilo não estará presente e que o “será difícil” que Aboubakar vá a jogo.

