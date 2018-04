Motores Sérgio Brás em Mortágua para defender a liderança da Taça FPAK de Ralis Por

Tendo realizado uma grande estreia no Rali dos Açores, Sérgio Brás alinha no Rali de Mortágua disposto a defender a liderança da Taça FPAK de ralis conquistada na ilha de São Miguel.

A segunda posição conseguida e a vitória entre os P1 na prova açoriana, deixaram o piloto de Almada numa excelente posição para a prova que o Clube Automóvel do Centro leva a efeito no próximo fim de semana. Defendê-la será a sua prioridade, sendo o objetivo terminar no top cinco da categoria.

“Depois de uma boa jornada nos Açores, onde chegar ao fim por si só já considero uma vitória e ainda conseguimos somar uma boa pontuação com o segundo lugar da geral na Taça e um primeiro lugar na classe P1, as nossas ambições para este rali passam por continuar a evoluir e a acumular mais kms neste tipo de piso, sabendo desde já que o Rali de Mortágua é uma prova dura”, começa por referir Sérgio Brás.

O piloto da margem sul está ciente do desafio que tem pela frente, mas sabe o que tem de fazer: “Vamos com a ambição de obter uma boa classificação à geral tentando somar o máximo de pontos que nos permitam defender a liderança da competição e também lutar pela vitória entre os carros de apenas duas rodas motrizes. Temos noção que será um desafio ambicioso mas vamos dar o nosso melhor e contar sempre com a fiabilidade do nosso Fiesta R2 da Renato Pita Motorsport Events”.

A grande novidade para Sérgio Brás em Mortágua é o co-piloto, que devido à falta de disponibilidade de Nuno Rodrigues da Silva será Nuno Mota Ribeiro, habitual co piloto do Hugo Lopes no Campeonato de Portugal de Ralis.