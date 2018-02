Sérgio Brás ‘ataca’ as duas rodas motrizes em Fafe

Aos comandos de um Ford Fiesta R2 assistido pela Renato Pita Motorsports Events, Sérgio Brás é um dos novos valores que vai competir no Campeonato de Portugal de Ralis de 2018, iniciando a época no Rali Serras de Fafe.

O piloto de Almada chegou aos ralis apenas no ano passado, disputando cinco provas de asfalto do Campeonato Nacional de Iniciados com um Citroën DS3 R1, tendo o experiente Nuno Rodrigues da Silva como navegador. O co-piloto da Guarda manter-se-á no banco da direita, mas as responsabilidades de Sérgio Brás serão agora acrescidas.

Apoiado por uma equipa que se sagrou Campeã no European Rallye 2WD com Renato Pita, o piloto almadense já teve a oportunidade de tomar contacto com o Fiesta R2 num teste realizado na região de Nelas.

“O teste que realizamos foi muito positivo. Foi a primeira vez que rodei com um carro de caixa sequencial, e foi também a minha primeira abordagem aos pisos de terra. Foi sobretudo um dia de muita aprendizagem, mas consegui concretizar o trabalho que tinha delineado. A equipa foi inteiramente prestável. Ajudou-me imenso a conseguir perceber o carro e também a conseguir o compromisso que mais me agradou”, explica Sérgio Brás.

O piloto da margem Sul assegurou para já apenas a presença no Rali Serras de Fafe, mas está envidar todos os esforços para que possa marcar presença na restante temporada das duas rodas motrizes, que este ano é composta apenas por provas em Portugal Continental.

Fotos: Zoom