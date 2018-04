Desporto Sergei Karasev volta a arbitrar Sporting quatro anos depois Por

O russo Sergei Karasev vai arbitrar a visita do Sporting ao Atlético de Madrid, na quinta–feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, quatro anos depois da arbitragem polémica frente ao Schalke 04.

Karasev, de 38 anos e internacional desde 2010, foi hoje designado pela UEFA para a visita dos ‘leões’ à capital espanhola, naquele que será o terceiro encontro com clubes portugueses, depois das derrotas do Sporting em Gelsenkirchen (4-3), na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2014/15, e do Sporting de Braga em Cluj (3-1), na edição 2012/13 da Liga Europa.

Em 21 de outubro de 2014, num encontro da terceira jornada da ‘Champions’, disputado em Gelsenkirchen, o Sporting atuou com menos um jogador a partir dos 33 minutos [quando vencia por 1-0], devido à expulsão de Maurício, e alegou que o segundo golo dos alemães foi precedido de fora de jogo e o quarto, que garantiu a vitória à formação da casa já nos descontos, ocorreu na sequência de uma grande penalidade inexistente — um remate de cabeça de Huntelaar foi embater no rosto de Jonathan Silva.

O árbitro nada assinalou num primeiro momento, mas depois apontou à marca do castigo máximo por indicação do seu árbitro assistente adicional [Vitali Meshkov, que não está nomeado para o jogo de quinta-feira].

Na sequência desta arbitragem, o Sporting apresentou um protesto à UEFA, que o seu Comité de Controlo Ética e Disciplina da UEFA considerou inadmissível.

Antes, o russo tinha dirigido a vitória da seleção portuguesa de sub-19 frente à Hungria (3-2), na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2010.

