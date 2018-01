Desporto “A serem verdadeiros”… Bruno de Carvalho lamenta cânticos Por

O presidente do Sporting repudia os cânticos, a existirem, dos adeptos do Sporting no Dragão Caixa, nesta quarta-feira, num jogo de hóquei em patins contra o FC Porto. “A serem verdadeiros, são lamentáveis”, revela Bruno de Carvalho.

“Os cânticos que dizem ter existido hoje no Dragão Caixa (e digo isto pois não estive lá e no vídeo que está a circular não se percebe o que é dito), a serem verdadeiros, são lamentáveis e alvo de total repúdio pois em nada representam a forma de estar do Sporting no desporto e na sociedade”, salientou o líder verde e branco, numa nota na rede social Facebook.

Bruno de Carvalho explicou ainda que “os adeptos do Sporting sabem distinguir situações e, ao mesmo tempo que lutam pela verdade desportiva, sabem que devem ter sempre um comportamento que pugne pela dignificação do clube e do desporto”.

A poucos dias de uma série de clássicos entre Sporting e FC Porto em várias competições, a tensão entre Dragão e Alvalade cresce.

Nesta quarta-feira, no pavilhão dos portistas, a claque verde e branca entoou um cântico contra os portistas, fazendo referência à bancada do estádio do Estoril e a uma tragédia que se evitou.

Bruno de Carvalho salienta que “não existe qualquer situação que permita o ultrapassar da barreira dos princípios e regras que são um dos pilares basilares do Sporting”.

“Logo, o clube repudia totalmente qualquer cântico ou atuação que os viole”.

Veja ou recorde o cântico que tem dado que falar:

