Sentimento económico recua de fevereiro para março na zona euro e UE

O indicador do sentimento económico recuou em março, e face a fevereiro, 1,6 pontos na zona euro e 1,9 pontos na União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pela Comissão Europeia.

Na zona euro, o indicador recuou para os 112,6 pontos, resultado de quebras no setor da indústria, comércio de retalho e serviços, e na UE para os 112,5.

Este é o terceiro recuo consecutivo do indicador do sentimento económico quer na zona euro, quer na UE.

Segundo dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, o indicador enfraqueceu entre as cinco maiores economias da zona euro, tendo recuado acentuadamente na Alemanha (-2,4 pontos), em Itália (-1,8) e em Espanha (-1,2) e ligeiramente na Holanda (-0,5) e em França (-0,4).

No que respeita às principais economias fora do euro, o sentimento económico caiu, respetivamente, 4,2 pontos no Reino Unido e 2,0 na Polónia.

