Sem-abrigo cego dorme junto à Prada e à Louis Vuitton

Henrique, um idoso de 85 anos, cego, retrata a miséria. No ‘coração’ de Lisboa, paredes meias com luxuosas lojas de roupa, um cidadão espanhol faz das pedras da calçada o seu colchão. Nas redes sociais já há como que um ‘grito de revolta’ contra a inoperância da sociedade no seu todo por nada fazer em favor do homem que, no meio do seu confuso mundo, só pede para… “morrer”.