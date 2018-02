Seis feridos após rixa em clube noturno de Beja

Uma rixa ocorrida este domingo de manhã, à porta de um estabelecimento de diversão noturno, em Beja, provocou seis feridos, dois dos quais em estado grave.

As agressões ocorreram à porta de um bar situado junto à piscina municipal coberta, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Todos os feridos, incluindo um bombeiro da corporação de Beja, foram transportados para o hospital da cidade.

De acordo com fonte da PSP, alguns feridos apresentavam golpes na cara e na cabeça, originados por armas brancas.

Um dos feridos abandonou a unidade hospitalar sem ter sido identificado, ao passo que um outro tinha consigo cerca de seis gramas de cocaína.

Os motivos que originaram a rixa são para já desconhecidos pela PSP, destacando que os envolvidos são do Algarve, Aljustrel e Beja.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar