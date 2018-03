Fórmula 1 “Seis décimas é demasiado” para os pilotos da Ferrari Por

Embora tenham sido mais rápidos do que os pilotos da Red Bull, os da Ferrari não ficaram satisfeitos com a diferença que os separou de Lewis Hamilton na qualificação do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1.

Hamilton bateu o recorde do traçado de Albert Park, com uma vantagem substancial sobre Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. O alemão não ficou nada agradado, apesar das melhorias do seu carro: “Não estava muito contente com o carro ontem, mas isso melhorou hoje. Lewis conseguiu uma boa diferença no final, mas nós estamos lá. Espero que o seu modo ‘festa’ não esteja ativo amanhã. É sempre difícil ultrapassar nesta pista, mas podem acontecer muitas coisas”.

Questionado se sete décimas é uma diferença muito grande, Vettel mostrou-se realista: “Penso que em parte isso se deve a um erro meu. Enganei-me no último setor na aproximação à curva 13. Sete décimas é demasiado”.

Já Raikkonen mostra-se mais otimista: “Veremos o que sucede no domingo na corrida, onde normalmente as diferenças se esbatem. Não sabemos muito bem o que esperar. Tudo correu mais ou menos bem. As sensações não foram más. As coisas podem ser melhores. Vamos tentar fazer um bom trabalho e ver aonde isso nos leva”.