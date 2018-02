Seis acusados de mais de 170 mil crimes de pornografia de menores

Seis homens foram hoje constituídos arguidos pela prática de mais de 170 mil crimes de pornografia de menores agravados.

De acordo com nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, seis arguidos do sexo masculino, com idades entre os 29 e os 47 anos, continham nos seus computadores milhares de ficheiros – vídeos e imagens – que retratavam abuso sexuais de crianças, com idades inferiores a 14 anos e até bebés recém-nascidos.

Ao todo, os arguidos cometeram 171 298 crimes de pornografia de menores. Encontram-se em prisão preventiva desde 15 de fevereiro de 2017.

A nota da PGD indica que as imagens era divulgadas através de redes e programas de partilha, chegando dessa forma a inúmeras pessoas.

A investigação teve início na sequência de uma operação da sob alçada da Europol, na qual foram identificados vários utilizadores portugueses que, através de endereços de IP, haviam partilhado vídeos que continuam abusos sexuais a menores.

Nesse sentido, as investigações resultaram na apreensão de dispositivos de armazenamento e equipamentos informáticos, máquinas virtuais usadas para o codificar os dados.

