Cultura Segundo lugar no Algarve relança campeonato de Hélder Oliveira Por

Ao terminar na segunda posição a Baja TT de Loulé Hélder Oliveira relançou a sua campanha no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, passando a ocupar também o segundo posto na tabela classificativa.

O piloto de Barcelos, que aos comandos do Mini Paceman preparado pelça Cattiva Sport voltou a ter Pedro Pires de Lima como navegador, começou a prova com um bom ritmo chegando ao terceiro posto no primeiro dia, e nos dois setores seletivos de domingo, com 81,6 km e 142,1 km, desferiu um ataque decisivo que o levaria à segunda posição final a apenas 2m04s do vencedor,

“A distância entre os adversários era sempre muito curta, pelo que tivemos de imprimir, desde cedo, um ritmo muito forte. A pista da primeira parte do troço da tarde estava um pouco dura devido à passagem dos SSV”, contou Hélder Oliveira no final

“A segunda parte era já um pouco mais rápida e aí tivemos mesmo de forçar o andamento para tentar chegar à segunda posição, que conseguimos alcançar. Estamos muito satisfeitos por este segundo lugar e queremos ter a oportunidade de o segurar até ao final do CPTT”, acrescentou o piloto de Barcelos.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno prossegue nos dias 25 a 27 de maio, altura em que se disputa a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal – Reguengos de Monsaraz.