Desporto Segunda parte do Estoril-FC Porto joga-se no dia 21 de fevereiro Por

Segundo avança a CMTV, já existe uma data para a segunda parte do Estoril-FC Porto, interrompido por questões de segurança, após detetadas fissuras em diversas zonas de uma bancada. O encontro será retomado a 21 de fevereiro, avança aquele canal.

O encontro entre o Estoril e o FC Porto, relativo à 18.ª ronda do campeonato, vai ser retomado a 21 de fevereiro, avança aquele diário, que dá conta de um acordo entre os dois clubes.

A partida foi interrompida nesta segunda-feira, depois de detetadas falhas estruturais numa das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota.

A equipa da casa vencia por 1-0, ao intervalo, altura em que os adeptos foram obrigados a abandonar a estrutura.

“Depois de reunir com estas entidades, assim como com a equipa de arbitragem, o comandante das forças de segurança presente considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da partida”, informou ontem a Liga, em comunicado.

Liga que ainda não se pronunciou sobre esta matéria, desde ontem, altura em que anunciou uma reunião com caráter de urgência, marcada para esta segunda-feira.