Segunda-feira com temperaturas mais altas e aguaceiros no centro e sul

As temperaturas vão continuar a subir esta segunda-feira na generalidade do território continental, sendo que as regiões centro e sul poderão esperar ainda alguns aguaceiros. Os arquipélagos dos Açores e Madeira terão alguns “períodos de chuva ou aguaceiros”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai registar-se uma “subida da temperatura máxima” nesta segunda-feira, na qual haverão “períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região norte até final da manhã”.

Segundo as meteorologistas Ângela Lourenço, Patrícia Marques e Patrícia Gomes, são ainda antecipadas “condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, granizo e trovoada durante a tarde, em especial no interior e nas regiões centro e sul”.

O vento será em geral “fraco”.

Madeira e Açores

Para os arquipélagos da Madeira e Açores, o IPMA prevê também “aguaceiros” e “céu muito nublado”.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “noroeste com um a dois metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 13/15ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “sudoeste inferiores a um metro”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 16ºC.

