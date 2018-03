Nas Notícias Segunda-feira mais quente e de céu limpo Por

A chuva parece ter abandonado definitivamente Portugal continental nesta segunda-feira, sendo que apenas a região do Minho ‘corre o risco’ de ver cair chuva fraca num dia de “céu pouco nublado ou limpo”. A região dos Açores terá o “céu muito nublado com abertas”, ao passo que a Madeira poderá contar com alguns “aguaceiros fracos”.

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva deu, finalmente, tréguas nesta segunda-feira. É antecipado um dia de “céu pouco nublado ou limpo”, com exeção da região do Minho, que poderá ver “períodos de chuva fraca”.

Nas regiões do interior norte e centro, o IPMA prevê um “acentuado arrefecimento noturno com formação de gelo ou geada”.

De resto, de norte a sul do país é esperada uma “pequena subida da temperatura máxima”, acompanhada de “vento fraco a moderado”.

Madeira e Açores

A região da Madeira pode esperar “céu geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da ilha”, além da “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos”.

Já para os Açores, a previsão é de “períodos de céu muito nublado com abertas” e “vento fraco”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 2,5 a três metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a dois metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “sudoeste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar