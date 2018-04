Nas Notícias Segunda-feira coberta de nuvens e com aguaceiros Por

O céu estará coberto de nuvens esta segunda-feira, dia 9 de abril, que será também marcada por aguaceiros em todo o território, especialmente durante a manhã. A previsão meteorológico é idêntica para os arquipélagos da Madeira e Açores, com este último a estar livre da chuva.

De acordo com a informação das meteorologistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira terá o “céu em geral muito nublado” com “aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde”.

Os especialistas da meteorologia alertam ainda para as “condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, até meio da manhã”.

É também antecipada uma “pequena descida da temperatura máxima nas regiões centro e sul”. O vento será “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores estão previstos “períodos de céu muito nublado com boas abertas”, um cenário idêntico ao da Madeira, onde é antecipada também a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com quatro a cinco metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com um a dois metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar