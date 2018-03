Motores A segunda corrida do Pirelli World Challenge em St. Petersburg Por

O arranque do Pirelli World Challenge, como prova de suporte à corrida inaugural da IndyCar em St. Petersburg, foi mesmo para Álvaro Parente esquecer.

Depois de na primeira corrida ter ficado ‘fora de combate’ na segunda curva, devido a um desentendimento com um Spencer Pompelly (Aston Martin Vantage GT3), o piloto português voltou a não terminar no segundo confronto, e desta vez devido a um violento despiste. Falharam os travões do Bentley # 9 e Parente saiu ‘disparado’ pela escapatória, embatendo violentamente na barreira de pneus, apesr ter saído do carro sem graves lesões.

A corrida voltou a ser ganha por Scott Hargrove, aos comandos de um Porsche 911 GT3-R, ainda que tenha sido encurtada devido ao acidente de Álvaro Parente, como se percebe pelas imagens.