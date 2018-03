Motores A segunda corrida do Pirelli World Challenge em Austin Por

O segundo confronto do SprintX do Pirelli World Challenge no Circuito das Américas não foi um ‘decalque’ do primeiro, mas quase, já que Toni Vilander e Miguel Molina voltaram a impor o seu Ferrari 488 GT3.

Uma prova que mais uma vez não foi favorável e Álvaro Parente e a Andy Soucek, já que a dupla do Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing acabou na sétima posição, com o piloto português a debater-se com os pneus usados no seu turno de condução, face a adversários melhor ‘calçados’.

Eis o resumo desta corrida.