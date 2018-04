Motores Sebastien Ogier mantém comando na Volta à Córsega Por

A edição 2018 da Volta à Córsega parece inclinar-se cada vez mais em favor de Sebastien Ogier, que no segundo dia da prova ampliou a sua vantagem na frente desta segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis.

Tal como prometera, o Campeão do Mundo procurou gerir a precisa diferença com que iniciou a tirada, e conseguiu mesmo ampliá-la porque atrás de si a luta foi cerrada pela segunda posição entre Ott Tanak e Thierry Neuville. Isso permitiu que seis especiais deste sábado o líder conseguisse terminar com mais de 44 segundos de vantagem sobre o segundo classificado.

Tanak conseguiu levar a melhor sobre Neuville sobretudo porque foi ligeiramente melhor do que o belga da Hyundai, que contrariamente ao estónio da Toyota não conseguiu vencer nenhuma das classificativas do dia. Ainda assim Tanak vai para o último dia com apenas uma décima de vantagem sobre o seu adversário.

Mas esta segunda jornada da prova corsa ficaria marcada pelas saídas de estradas de Kris Meeke e Jari-Latvala. O britânico da Citroën lutava por um lugar no pódio quando saiu de estrada no troço de Novella (10ª especial), alegadamente devido a um erro de notas. Já o finlandês da Toyota viu o acidente acontecer no oitavo troço (Cagnano-Pino-Canari), quando embateu contra uma árvore.

Alheio a estes incidentes Esapekka Lappi esteve mais uma vez muito consistente, e foi mesmo o mais rápido em duas das especiais deste segundo dia. Com isso o finlandês da Toyota reforçou a quarta posição, a mais de 54 segundos de Ogier mas com mais de 51 segundos de vantagem sobre Dani Sordo. O espanhol da Hyundai não se pode distrair, pois o top cinco está longe de estar assegurado, uma vez que Elfyn Evans, no segundo Ford da M-Sport, está apenas a três segundos.

Andreas Mikkelsen beneficou do deslize de Latvala, mas dificilmente poderá conseguir melhor do que a sétima posição, face aos mais de 23 segundos de diferença para Evans, num dia em que Sebastien Loeb regressou à competição depois do despiste da véspera para volta a vencer duas classificativas.

Classificação após a 10ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) 2h43m07,7s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 44,5s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 44,6s

4º Esapekka Lappi/Jane Ferm (Toyota) + 54,9s

5º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 1m46,7s

6º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 1m49,8s

7º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 2m13,5s

8º Jan Kopecky/Pavel Dessler (Skoda) + 8m22,9s

9º Franco Andolfi/Giovanni Scatolin (Skoda) + 11m27,2s

10º Olav Veiby/Stig Skaermoen (Skoda) + 12m12,8s