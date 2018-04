Motores Sebastien Ogier consegue triunfo incontestável na Volta à Córsega Por

Sebastien Ogier confirmou-se como o ‘rei’ do Rali das 10 mil curvas, como é também conhecida a Volta a Córsega.

O francês chegou à liderança no primeiro dia da prova e não mais a largou até final, dilatando a vantagem na segunda etapa e consolidando-a nesta última e curta tirada de domingo. Os 44 segundos de vantagem com que arrancava para este derradeiro dia permitiam ao Campeão do Mundo encarar com serenidade as duas últimas especiais, que apesar de longas não eram de molde a Ogier perder a liderança.

Aliás, o francês da M-Sport tratou de realizar o segundo tempo na ‘Power Stage’ e dessa forma ampliar ainda mais a vantagem no Campeonato do Mundo sobre Thierry Neuville, que perdeu em toda a linha. Não apenas não pontuou neste derradeiro troço da prova corsa, como ainda viu ‘fugir’ a segunda posição para Ott Tanak, verdadeiramente consistente numa prova que confessou não ser do seu agrado.

No final mais de meio minuto ficou a separar o estónio da Toyota do belga da Hyundai, num duelo que ficou decidido logo na primeira classificativa deste último dia, quando Tanak foi o mais rápido nos 55,1 km de Vero-Sarrola-Carcopino, ganhando mais de 13 segundos a Neuville.

O belga sentiu-se frustrado, apesar de mais uma vez ter sido o melhor representante da Hyundai, ao ser terceiro diante do seu companheiro de equipa Dani Sordo. O espanhol beneficiou do facto de Esapekka Lappi ter furado na primeira especial deste último dia, o que acabou por lhe custar várias posições terminando apenas no sétimo posto. Apesar disso o finlandês da Toyota compensou esse percalço com a vitória na ‘Power Stage’.

Elfyn Evans também beneficiou com o azar de Lappi para terminar numa quinta posição com a qual não contava. O galês da M-Sport Ford terminou a somente 3,5s de Sordo, o que diz bem do equilíbrio de andamentos entre os dois.

Kris Meeke, tal como sucedeu com Sebastien Loeb, voltou à prova ao abrigo da regra ‘Rally 2’ e conseguiria os pontos do quarto tempo da ‘Power Stage’. Um ‘magro’ consolo para o britânico da Citroën, que perdeu mais uma oportunidade para arrecadar bons pontos no Campeonato do Mundo.

Classificação final

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) 3h26m52,7s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 36,1s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 1m07,5s

4º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 2m02,6s

5º Elfyn Evans/Phill Mills(Ford) + 2m06,1s

6º Esapekka Lappi/Jane Ferm (Toyota) + 2m33,5s

7º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 2m43,4s

8º Jan Kopecky/Pavel Dessler (Skoda) + 10m34,8s

9º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 10m40,5s

10º Yoann Bonato/Bernard Bouloud (Citroën) + 12m26,0s