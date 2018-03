Motores Sebastien Ogier confirma triunfo no México Por

Partindo para o curto último dia de prova com mais de meio minuto de vantagem sobre o seu mais direto perseguidor, Sebastien Ogier tinha apenas de controlar a sua vantagem para garantir a vitória no Rali do México. O que fez de forma segura.

O que era exigido a Ogier era muito menos do que o pedido aos seus mais diretos perseguidores, pois pouco mais de uma dezena de segundos separavam Kris Meeke e Dani Sordo. O britânico da Citroën quase ‘quebrava’ no ano passado, quando saiu de estrada na derradeira especial, quase comprometendo a vitória. Desta vez comprometeu mesmo… o segundo lugar, capotando o seu C3 WRC quando se defendia do ataque do seu adversário.

Sordo ‘agradeceu’ o deslize para garantir um segundo lugar que é mais importante para a Hyundai do que para si próprio, dado o programa parcial, onde tem de dividir as presenças no campeonato com Hayden Paddon.

Embora ciente de que a Power Stage em nada alteraria a sua quarta posição no final da prova, Andreas Mikkelsen acabou como o segundo melhor homem da Hyundai, e completar o resultado de conjunto da Hyundai.

O regresso de Sebastien Loeb ao WRC saldou-se por um quinto lugar que acaba por saber a pouco, sobretudo atendendo ao que se passou na primeira etapa. Não se sabe o que francês da Citroën poderia fazer se não tivesse tido o furo do terceiro dia.

Já Thierry Neuville acabou por perder a liderança do campeonato após uma prova onde passou muito discreto, se excetuarmos a super especial de abertura na quinta-feira à noite. O sexto posto acaba por ser um mal menor, sobretudo atendendo ao que se passou com os pilotos da Toyota que tiveram um segundo dia para esquecer.

Ott Tanak contribuiu com o maior pecúlio de pontos da marca japonesa, ao vencer a ‘Power Stage’, embora Jari-Matti Latvala também tenha dado o seu contributo, com o terceiro tempo nesse derradeiro troço.

Classificação final

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) 3h40m36,5s

2º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 48,0s

3º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 1m13,7s

4º Andreas Mikkelsen/Anders Jaegger (Hyundai) + 1m36,6s

5º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Citroën) + 2m24,6s

6º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 5m02,4s

7º Pontus Tidemand/Jonas Andersson (Skoda) + 9m55,9s

8º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 16m09,2s

9º Gus Greensmith/Craig Parry (Ford) + 15m06,8s

10º Pedro Heller/Pablo Olmos (Ford) + 22m58,3s