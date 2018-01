Sebastien Ogier assume liderança no começo do Rali de Monte Carlo

Sebastien Ogier não podia ter começado melhor o Rali de Monte Carlo, depois de ter dominado as duas especiais que marcaram o arranque desta primeira prova do Campeonato do Mundo da especialidade.

Na passagem pelos troços do Sisteron e do Col de Fontebelle, definiu-se já qualquer coisa da prova monegasca, já que Thierry Neuville não evitou uma saída de estrada. O que deixa agora a Andreas Mikkelsen a tarefa de defender as cores da Hyundai.

O belga bateu forte e ficou com o seu i20 WRC ‘entalado’ num talude, perdendo 4m16s para os homens da frente. “Cheguei cerca de 5m/h mais depressa do que devia aquela curva e isso bastou para a saída de estrada. Tive de esperar que os espetadores me ajudassem”, explicou mais tarde Neuville.

O piloto da Hyundai prosseguiu em prova e depois de perder mais 1,4s para Ogier na segunda classificativa caiu para a 15ª posição da classificação no final deste primeiro dia. Um contraste com a luta que se fazia na frente, onde o Campeão do Mundo conseguiu uma vantagem de mais de 17 segundos sobre Mikkelsen, apesar de um pequeno pião na primeira especial, enquanto Dani Sordo concluía a jornada no terceiro posto, a 25,6s do líder.

Neste começo de rali o melhor homem da Toyota foi Esapekka Lappi, que concluiu a secção no quarto posto mas já a mais de meio minuto de Sebastien Ogier, com o seu novo companheiro de equipa, Ott Tanak, a fechar o lote dos cinco primeiros. Jari-Matti Latvala fez dois piões e isso fez com que perdesse bastante tempo, terminando o dia a quase um minuto do líder, no sétimo posto, logo atrás do melhor homem da Citroën, Craig Breen. O outro piloto da marca francesa, Kris Meeke, terminou a tirada no nono posto a mais de dois minutos dos homens da frente, depois de ter ido com o seu C3 WRC a uma valeta.

Classificação após a 2ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) 38m09,8s

2º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 17,3s

3º Dani Sordo/Marc Marti (Hyundai) + 25,6s

4º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota) + 37,4s

5º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 42,4s

6º Craig Breen/Scott Martin (Citroen) + 52,3s

7º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 55,4s

8º Bryan Bouffier/Denis Giraudet (Ford) + 1m51,0s

9º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroen) + 2m12,7s

10º Eric Camili/Benjamin Veillas (Ford) + 2m42,2s