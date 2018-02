Motores Sebastien Ogier arriscou no final para ‘salvar’ bons pontos na Suécia Por

Com a dura tarefa de ‘abrir a estrada’ no Rali da Suécia e assim ‘limpar’ as especiais para adversários mais atrás, acabou por ser um forte handicap para o Campeão Mundo.

Sebastien Ogier acabou assim por terminar fora do top dez e só conseguiu amealhar pontos com a obtenção do segundo tempo na ‘Power Stage’. Com isso o francês da M-Sport Ford perdeu a liderança da classificação de pilotos no WRC. E nem sequer conseguiu ser o melhor representante da equipa, num contraste com o novo ‘recruta’ Teemu Suninen, que acabaria a prova no oitavo posto.

Sabia-se que o Ford Fiesta RS WRC estava de ser o melhor conjunto para enfrentar as estradas cobertas de neve da prova escandinava, mas havia a esperança que a grande experiência de Ogier lhe permitisse terminar bem dentro dos lugares pontuáveis. O que infelizmente para o piloto de Gap acabou por não acontecer.

Depois do Campeão do Mundo deu o tudo por tudo na derradeira oportunidade para marcar pontos, como explica o patrão da equipa, Malcom Wilson: “Como não tinha nada a perder tentámos recuperar qualquer coisa, fazendo Sebastien atrasar-se para a última especial, dando-lhe uma oportunidade igual para obter pontos na Power Stage”.

E o ‘patrão’ da M-Sport fez bem, porque sempre foram quatro pontos, que limitam as perdas de Sebastien Ogier para Thierry Neuville, vencedor da prova sueca e novo líder do campeonato.