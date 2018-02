Motores Sebastien Loeb testa com a Citroën em Espanha Por

O regresso de Sebastien Loeb ao Campeonato do Mundo de Ralis vai ser episódico, mas a proximidade do Rali do México obriga-o a preparar a sua primeira participação no WRC de 2018.

Para esse efeito, o antigo Campeão do Mundo deslocou-se com a Citroën a Espanha, e juntamente com o seu navegador de sempre, Daniel Elena, testou várias soluções de terra no C3 WRC. A dupla francesa irá substituir Craig Breen e Scott Martin no México, Córsega e Catalunha, onde se juntará a Kris Meeke e Paul Nagle.

A dureza da prova mexicana, e o facto de Loeb normalmente estar mais à vontade nos pisos de asfalta, torna esta preparação por terras de Espanha essencial também para se habituar a este tipo de terreno, e não apenas para conseguir os melhores ‘set-ups’ e escolhas de pneus para o Citroën.