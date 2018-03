Motores Sebastien Loeb redescobre o percurso na Córsega Por

Depois do bom desempenho no Rali da Córsega Sebastien Loeb volta a ‘atacar’ o Campeonato do Mundo de Ralis, desta feita na Córsega. Uma prova que o francês diz que vai redescobrir.

Embora a prova corsa não seja uma novidade para Loeb e para o seu co-piloto Daniel Elena, a verdade é que será a primeira vez que a disputa aos comandos do Citroën C3 WRC. O facto do piso ser em asfalto, contrariamente ao México, torna tudo um grande desafio para o alsaciano.

“Andei recentemente com o C3 WRC na terra, na Córsega consegui encontrar rapidamente o meu andamento nos testes, mesmo se o tipo de terreno é diferente. Comecei com os acertos do Kris (Meeke) e depressa coloquei o meu dedo para ficar mais perto do que queria e correu bem. A sensação é boa depois dos dias que rodei com o carro. Resta saber onde nos iremos situar durante a prova”, observou Sebastien Loeb.

O nove vezes Campeão do Mundo conseguiu no passado quatro vitórias consecutivas – entre 2005 e 2008 – naquele que é também conhecido como o rali das mil curvas, e poderá, contrariamente ao que sucedeu no México, aproveitar a sua posição na estrada. Já o seu mau conhecimento das novas classificativas introduzidas na prova corsa serão porventura o seu maior problema.

“Depois da nossa performance no México espero estar novamente na luta, pois sempre me senti muito à vontade no asfalto, e nomeadamente na ilha da beleza. É uma prova que sempre apreciei, mesmo se está bem longe de ser evidente que estarei melhor. As estradas parecem bem mais rápido do que na minha época, embora haja especiais estreitas, técnicas e de piso irregular. Mas vou redescobrir integralmente o percurso, e isso não vai ser fácil, sobretudo ao nível das notas”, sublinha Sebastien Loeb.