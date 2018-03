Motores Sebastien Loeb prudente no regresso ao WRC Por

Sendo um dos focos de atração do Rali do México, no próximo fim de semana, o regresso de Sebastien Loeb ao Campeonato do Mundo de Ralis é também visto como uma séria prova às capacidades do Citroën C3 WRC.

Em 2017 o carro francês impôs-se nas especiais mexicanas, através de uma vitória – ainda que com final algo dramático – de Kris Meeke, e a ideia é que Loeb possa tirar partido das evoluções introduzidas no C3 WRC esta temporada. O gaulês, seis vezes vencedor do rali, pôde rodar com o carro em testes e Espanha, mas no México há algumas diferenças, daí que o ex-Campeão do Mundo seja prudente na abordagem à prova centro-americana.

“Tenho a impressão de me sentir perro ou nunca ter sabido pilotar, mas relativamente ao ritmo de corrida que será imposto em prova pelos tipos da frente não tenho qualquer ideia. Para ser honesto, ficarei contente se me encontrar no pelotão da frente. Se ficar entre o quarto e o sétimo lugar direi que não me sentirei ridículo. Se andar pelos últimos lugares dos WRC isso irá aborrecer-me bastante”, assume Sebastien Loeb.

“Muitas coisas vão jogar-se no primeiro dia. Tenho a consciência de ter uma boa posição de passagem na estrada, e é preciso desde logo adotar um bom ritmo para tirar partido disso. Quando vemos o que se passou na Suécia, percebe-se que será importante ter uma boa posição na sexta-feira à noite e conseguir estar bem colocado no sábado”, acrescenta o francês.